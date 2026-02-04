Pellegrini, rinnovo in bilico. Friedkin oltre il miliardo. E il Boca spinge per Dybala

Il campionato di Lorenzo Pellegrini finora delude le aspettative: un solo gol in azione, nessun assist e appena una partita giocata per intero. Prestazioni lontane dal livello di un giocatore che percepisce un ingaggio da 6 milioni. Lo scorso mercato estivo era stato vicino all’addio e a gennaio un nuovo infortunio ha definitivamente chiuso ogni possibilità di cessione. Con il contratto in scadenza a giugno, anche se Pellegrini sarebbe disposto a ridursi lo stipendio pur di restare, appare sempre più probabile che la sua esperienza a Roma stia giungendo al termine. Come potrebbe essere anche quella di Dybala. Dall'Argentina continuano a spingere per un suo trasferimento al Boca Juniors. Nella giornata di oggi, il centrocampista giallorosso, è stato anche ospite nella scuola primaria 'Fiume Giallo' e ha partecipato all'iniziativa di Sport e Salute. Ha rilasciato alcune dichiarazioni, come: "Il mio gol più bello è stato quello su punizione nel derby". Derby che vedrà la presenza anche dei tifosi della Lazio. Infatti, il divieto di trasferta per il prossimo incontro tra le due squadre il 17 maggio 2026, sarà escluso dal provvedimento, con data e orario ancora da definire. I Friedkin, tra la stagione 2024/25 e la prima parte del 2025/26, hanno versato circa 132 milioni di euro nella Roma, portando i loro versamenti complessivi a 827 milioni. Complessivamente, tra l’acquisto della società da Pallotta (199 milioni), l’OPA (25,9 milioni) e la gestione del club (824 milioni), il totale degli investimenti della famiglia supera 1,048 miliardi di euro, con buona parte dei versamenti già coperti e destinati all’aumento di capitale da 800 milioni.