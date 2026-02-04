Roma-Lazio, il club biancoceleste: “Il derby è esentato dal divieto di trasferta”

Divieto di trasferta, ma non per il derby. Come i tifosi della Roma, anche quelli della Lazio nei giorni scorsi sono stati colpiti dal decreto del Ministro dell'Interno che ha sancito il divieto di trasferta fino al termine della stagione. Il derby del prossimo 17 maggio (data e orario da definire), però, è salvo. Questo quando comunicato dalla Lazio in una nota ufficiale: "Come da decreto del Ministro dell’Interno del 28 gennaio, a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al termine della corrente stagione, è disposta la chiusura dei settori ospiti degli impianti sportivi per gli incontri in trasferta per i tifosi della S.S. Lazio, nonché il divieto della vendita dei titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi per gli stessi incontri, nei confronti delle persone residenti nella Regione Lazio. Resta esentato dal provvedimento il derby Roma-Lazio previsto, in attesa di ufficialità, domenica 17 maggio".