Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma calciomercato as roma Dybala-Boca, dall’Argentina cresce la fiducia: “Possibilità molto alte”

calciomercato as roma

Dybala-Boca, dall’Argentina cresce la fiducia: “Possibilità molto alte”

Dybala-Boca, dall’Argentina cresce la fiducia: “Possibilità molto alte” - immagine 1
Uno scenario che potrebbe cambiare per sempre il volto della Roma
Redazione

Dal 2022 in poi, all’interno della Roma qualcosa è cambiato in modo evidente. Dopo anni senza un riferimento tecnico paragonabile a Francesco Totti, il club giallorosso ha ritrovato in rosa un calciatore capace di fare la differenza più di tutti gli altri: Paulo Dybala. Con l’arrivo della Joya si è creata, di fatto, una doppia dimensione della squadra, una Roma con Dybala e una senza. Quando l’argentino è in campo, la qualità cresce e il rendimento collettivo ne beneficia in maniera chiara. Tuttavia, il futuro del numero 21 potrebbe non essere così scontato. Il discorso legato al rinnovo procede a rilento e i continui problemi fisici stanno alimentando dubbi e riflessioni all’interno del club. All’orizzonte prende sempre più forma l’ipotesi di un addio definitivo. Dall’Argentina, infatti, continua a farsi pressante l’interesse del Boca Juniors, che sogna il ritorno in patria di Dybala. Secondo quanto riportato dal giornalista di Tyc Sports Tato Aguilera, "i colloqui andranno ripresi a giugno per definire tutto, ma le possibilità che Dybala indossi la maglia del Boca sono ottime". Uno scenario che potrebbe cambiare per sempre il volto della Roma.

Leggi anche
Sangarè all’Elche: ecco formula definitiva e cifre
Mercato Roma, Massara puntava Bernasconi: proposta da 15 milioni rifiutata

© RIPRODUZIONE RISERVATA