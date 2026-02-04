Dybala-Boca, dall’Argentina cresce la fiducia: “Possibilità molto alte”

Dal 2022 in poi, all’interno della Roma qualcosa è cambiato in modo evidente. Dopo anni senza un riferimento tecnico paragonabile a Francesco Totti, il club giallorosso ha ritrovato in rosa un calciatore capace di fare la differenza più di tutti gli altri: Paulo Dybala. Con l’arrivo della Joya si è creata, di fatto, una doppia dimensione della squadra, una Roma con Dybala e una senza. Quando l’argentino è in campo, la qualità cresce e il rendimento collettivo ne beneficia in maniera chiara. Tuttavia, il futuro del numero 21 potrebbe non essere così scontato. Il discorso legato al rinnovo procede a rilento e i continui problemi fisici stanno alimentando dubbi e riflessioni all’interno del club. All’orizzonte prende sempre più forma l’ipotesi di un addio definitivo. Dall’Argentina, infatti, continua a farsi pressante l’interesse del Boca Juniors, che sogna il ritorno in patria di Dybala. Secondo quanto riportato dal giornalista di Tyc Sports Tato Aguilera, "i colloqui andranno ripresi a giugno per definire tutto, ma le possibilità che Dybala indossi la maglia del Boca sono ottime". Uno scenario che potrebbe cambiare per sempre il volto della Roma.