Pellegrini: “A Roma ho vinto una coppa, ma ne vale mille. Il gol più bello al derby”

Lorenzo Pellegrini stamattina è stato accolto e acclamato dai bambini dell’I.C. Matteo Ricci della scuola primaria ‘Fiume Giallo’ che ha partecipato all’iniziativa di ‘Sport e Salute’ dal nome ‘Scuola Attiva’. Un evento, con la partnership di Adidas, che ha visto oggi come protagonista proprio Pellegrini, maestro per un giorno e che ha sostituito last minute Gianluca Mancini (dimesso da poco dopo la frattura al naso). Il centrocampista della Roma ha seguito ognuna delle cinque ‘stazioni’ di sport in cui sono stati divisi i bambini all’interno della palestra dell’istituto, seguiti dai tecnici di Sport e Salute in varie attività. Tema centrale della giornata infatti è proprio l’importanza della pratica sportiva, a tutti i livelli e tutte le età, con l’obiettivo di coltivare questa cultura già da bambini, per fare in modo che quanti più ragazzi possibile non smettano di fare sport già da piccoli. Poi è stato il momento attesissimo delle domande dei bambini