Pellegrini, gli alibi sono finiti: in due anni numeri horror. E il rinnovo…

Redazione 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 17:14)

Le scuse di Pellegrini sui social non bastano. Contro il Genoa è arrivata un'altra prova opaca del numero 7, ormai neanche più una novità. In 56 minuti in campo non ha mai tirato in porta e pesa il clamoroso errore sul fallo da rigore su Ellertsson. I dati di Sofascore certificano la sua brutta prestazione: solamente 7 passaggi precisi su 14, 1 penalty concesso e 4 contrasti vinti su 11. Troppo poco.

I gol in campionato sono solamente tre di cui due contro due su rigore. L'ultimo su azione è quello di settembre nel derby. Alla 28esima giornata - da quando è tornato a Roma nel 2017 - aveva fatto peggio solamente l'anno scorso per reti (2) e assist (1). Nella stagione 23/24 a questo punto della stagione quota 6 gol e tre assist vincenti. Il paragone col passato mette in evidenza il calo di Pellegrini che negli ultimi anni è sempre stato meno decisivo.

A giugno quasi sicuramente ci sarà l'addio. Il contratto è in scadenza a giugno 2026 e contatti per il rinnovo non ce ne sono stati e ancora non sono in programma. Lo stipendio da 4,5 milioni all'anno pesa nelle casse di un club che ha come obiettivo quello di abbattere il monte ingaggi. Su di lui il Milan e qualche club estero. La sensazione è che la strade sono pronto a dividersi. Forse è meglio così per tutti.