Un'altra prova opaca di Pellegrini che a Genova è uno dei peggiori in campo ed è protagonista in negativo nell'occasione del fallo da rigore su Ellertsson. Il numero 7 oggi si è scusato sui social: "Deluso e dispiaciuto per il risultato e per il rigore causato. Restiamo uniti e continuiamo a dare tutto per questa maglia fino all'ultimo istante. Forza Roma!". La stagione di Lorenzo è deludente fino a questo momento. Solamente due i gol in Serie A di cui l'ultimo su azione a settembre contro la Lazio. Troppo poco e giovedì contro il Bologna potrebbe riposare. Ma Gasp si aspetta ben altro da lui anche perché le alternative in avanti sono pochissime.
Pellegrini, arrivano le scuse sui social: “Dispiaciuto per il rigore causato”
