Ndicka si consola: tre gol di fila, non era mai accaduto a un difensore romanista

Sorride, ma non del tutto. Evan Ndicka nell'ultimo mese si è scoperto bomber segnando a Cremonese, Juventus e Genoa. Tre reti consecutive dopo un digiuno totale. La zuccata al Marassi contro la squadra di De Rossi rappresenta per il centrale ivoriano un record particolare: è il primo difensore della Roma a segnare almeno un gol in tre partite di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. A due ci sono Panucci e Mexes. Ndicka non potrà puntare al poker, però, considerato che a Como sarà squalificato. Inoltre, l'ex Eintracht Francoforte ha eguagliato il suo record di reti personale (4), raggiunto nel 2021-22 proprio con la maglia del club tedesco.