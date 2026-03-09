Panatta: “Per De Rossi una grande rivincita dopo quello che gli hanno fatto”

Dispiaciuto per la sconfitta, ma anche con un mezzo sorriso per un amico come De Rossi. Adriano Panatta, durante la Domenica Sportiva, prova a buttarla sul ridere dopo il ko dei giallorossi contro il Genoa: "Ha giocato la Roma? - dice scherzando - non ho seguito. Mi dispiace che ha perso perché sono romanista, tutti lo sanno. Pero sono anche contento per De Rossi. Quello che gli hanno fatto lo sanno tutti, in tempi non remoti. Secondo me oggi per lui è una grande rivincita, per cui sono contento per lui, anche se mi ha dato un dispiacere. Maledizione".