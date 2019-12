Pau Lopez e Diawara: “Grande gruppo. Vittoria sofferta ma meritata” – FOTO

Esulta sui social Lorenzo Pellegrini. Il giorno dopo il successo per 3-1 al Bentegodi contro l’Hellas Verona, il centrocampista giallorosso si gode il “magic moment”che lo vede protagonista assoluto dopo il brutto infortunio. Il classe ’96 oltre a disegnare l’ennesimo splendido assist per il momentaneo 1-0 firmato Kluivert, conferma di esser ormai padrone della trequarti giallorossa. Su instagram, le parole cariche di grinta: “Una grandissima vittoria di un gruppo unito che non molla mai! Grandi ragazzi e grande Roma“.