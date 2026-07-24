Lorenzo Pellegrini è ancora in attesa del rinnovo del contratto. Il numero sette in questi giorni si sta allenando con un preparatore personale e si trova nella Capitale. Ieri sera ha cenato nella trattoria romana "I Ciarli" in compagnia di Gianluca Mancini. Gasperini aspetta il prolungamento e oltre a lui anche Bryan Cristante che ieri ha parlato della situazione di Pellegrini: "Non vediamo l'ora di rivederlo con noi in gruppo". Manca, però, l'ultimo ok dei Friedkin. Il giocatore ha già detto sì al taglio dell'ingaggio ma il nodo ancora da sciogliere è legato alla durata del contratto. Lorenzo vorrebbe un triennale mentre il club spinge per un biennale. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti.