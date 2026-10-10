Lorenzo Pellegrini in visita a Rebibbia insieme alla Roma Autistic Football Club per una giornata all'insegna dello sport e dell'inclusione. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il capitano giallorosso e i ragazzi della squadra speciale del club hanno incontrato i detenuti, sfidando in un'amichevole una rappresentativa dell'istituto. Un'iniziativa che ha messo al centro lo sport come occasione di incontro e condivisione, andando oltre le barriere. Al termine della partita, lo stesso Lorenzo Pellegrini ha raccontato il significato dell'esperienza ai canali ufficiali del club: "È stata oggi una giornata veramente tanto speciale qui per tutti noi, sia per i ragazzi di Roma Special che per i ragazzi di Rebibbia, che anche per me. È stata una giornata piena di sport, di amore legato sicuramente alla Roma che con questi eventi dimostra sempre la sua attenzione e il suo amore per tutte le persone che la seguono". Nel video pubblicato dalla società giallorossa trovano spazio anche le testimonianze dei giocatori in campo, che raccontano la propria esperienza: "Dopo aver saputo che sarebbe venuto Pellegrini non ho dormito per ore stanotte". La visita rientra nel programma di iniziative sociali del club, impegnato nella promozione dell'inclusione e della sensibilizzazione sul benessere psicologico. A chiudere la giornata sono intervenute Maria Donata Iannantuono, direttrice della Casa di Reclusione di Rebibbia, e Lucia Bernabè, responsabile delle Relazioni istituzionali della Roma.