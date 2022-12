Pellegrini: “Abraham per noi è vitale”. Allenamenti no stop per Wijnaldum e Solbakken

Roma, ritiro in Algarve dal 15 al 22 dicembre: venerdì 16 amichevole col Cadice. La sosta sta permettendo lavori di manutenzione straordinari al prato dell'Olimpico

Lorenzo Pellegrini fa da scudo. Da buon capitano. Il numero 7 romanista in una lunga intervista ha elogiato Tammy Abraham, che sta vivendo un momento non positivo alla Roma: "Tammy è stato molto coraggioso, alla sua età. Accettando la Roma ha accettato una sfida e si è messo alla prova. Con il giusto lavoro e la giusta mentalità, può diventare uno dei migliori attaccanti del mondo, ha un potenziale incredibile". Poi tesse le lodi di Mourinho: "È un allenatore che ha scritto la storia del calcio, ha trasformato lo sport e fa ancora di tutto per continuare a vincere, è qualcosa che infonde in noi ogni giorno. È incredibile".

Wijnaldum e Solbakken "affamati" e instancabili — Ancora allenamenti serrati per Wijnaldum, anche oggi a lavoro per recuperare al meglio e tornare a disposizione della Roma il prima possibile. In un post su Instagram il centrocampista giallorosso ha pubblicato foto della sessione e scritto: "Allenarsi, allenarsi, allenarsi". L'olandese il prossimo 15 dicembre svolgerà la visita di controllo per capire l'effettivo recupero della tibia destra, dopo la frattura rimediata lo scorso agosto. In caso di esito positivo, non è esclusa una sua presenza nel ritiro in Algarve dove la Roma rimarrà in ritiro dal 15 al 22 dicembre. Come il centrocampista, inarrestabile anche Solbakken che non vede l'ora di mettersi a disposizione di Mourinho e si allena anche in vacanza. L'attaccante norvegese è stato infatti immortalato dalla fidanzata Thea, mentre si allenava alla Jungle Gym, una grande palestra all'aperto a Tulum (Messico) dove la coppia sta passando questi giorni liberi prima di terminare il contratto con il Bodo e diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore giallorosso. Solbakken nei giorni scorsi aveva già fatto vedere tutta la sua voglia di Roma, pubblicando, sempre sui social, una foto con la sua nuova maglia accompagnata da una descrizione chiara ed eloquente: "Affamato".

Roma, ritiro in Algarve dal 15 al 22 dicembre — La Roma ufficializza la prossima tappa della preparazione invernale in vista della ripresa del campionato. Come noto da alcune settimane, i giallorossi torneranno in Algarve dove già avevano svolto parte della pre-season estiva e che sta diventando una tappa fissa. "Gli uomini di José Mourinho - si legge sulla nota ufficiale del club giallorosso - lavoreranno nel sud del Portogallo dal 15 al 22 dicembre. La prima amichevole in agenda è alle ore 19 di venerdì 16 (le ore 20 in Italia), quando i giallorossi affronteranno il Cadice, squadra della Liga. L'incontro si disputerà allo stadio Muncipal di Albufeira. È lo stesso impianto che a luglio aveva ospitato tre dei quattro test precampionato che hanno impegnato la Roma in Algarve". Dopo il Giappone, la squadra di Mourinho proseguirà in Portogallo il percorso di avvicinamento alla ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio col Bologna all'Olimpico. Parlando di stadio, durante la sosta chi si occupa della gestione dello stadio non è rimasto a guardare. In questo periodo di pausa del campionato, infatti, il terreno di gioco è sottoposto ad una serie di interventi volti a migliorare la fittezza e la robustezza del tappeto erboso, utilizzando mezzi tecnologici come le fitolampade (in grado di riprodurre la luce solare), prodotti naturali, come aminoacidi vegetali e bioattivatori dello sviluppo radicale oltre a prodotti di nuova generazione sostanzialmente originati dal trattamento di alghe con le loro caratteristiche biodinamiche.

