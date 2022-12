Roma, ritiro in Algarve dal 15 al 22 dicembre: venerdì 16 amichevole col Cadice

La Roma ufficializza la prossima tappa della preparazione invernale in vista della ripresa del campionato. Come noto da alcune settimane, i giallorossi torneranno in Algarve dove già avevano svolto parte della pre-season estiva e che sta diventando una tappa fissa. "Gli uomini di José Mourinho - si legge sulla nota ufficiale del club giallorosso - lavoreranno nel sud del Portogallo dal 15 al 22 dicembre. La prima amichevole in agenda è alle ore 19 di venerdì 16 (le ore 20 in Italia), quando i giallorossi affronteranno il Cadice, squadra della Liga. L'incontro si disputerà allo stadio Muncipal di Albufeira. È lo stesso impianto che a luglio aveva ospitato tre dei quattro test precampionato che hanno impegnato la Roma in Algarve". Dopo il Giappone, la squadra di Mourinho proseguirà in Portogallo il percorso di avvicinamento alla ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio col Bologna all'Olimpico.