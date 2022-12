Roma, Wijnaldum instancabile in palestra: “Allenarsi, allenarsi, allenarsi”

Il centrocampista giallorosso non si risparmia e continua con le sedute in palestra finalizzate a tornare a disposizione di Mourinho in poco tempo

Ancora allenamenti serrati per Wijnaldum, anche oggi a lavoro per recuperare al meglio e tornare a disposizione della Roma il prima possibile. In un post su Instagram il centrocampista giallorosso ha pubblicato foto della sessione e scritto: "Allenarsi, allenarsi, allenarsi". L'olandese il prossimo 15 dicembre svolgerà la visita di controllo per capire l'effettivo recupero della tibia destra, dopo la frattura rimediata lo scorso agosto. In caso di esito positivo, non è esclusa una sua presenza nel ritiro in Algarve dove la Roma rimarrà in ritiro dal 15 al 22 dicembre.