Roma, l’Olimpico si rifà il trucco: lampade e aminoacidi per un manto all’altezza

Tempo di lunga sosta. Per tanti calciatori, per i tifosi ma pure per il prato dell'Olimpico messo spesso sotto accusa in questa stagione sia da Mourinho sia da Sarri. E durante la sosta chi si occupa della gestione dello stadio non è rimasto a guardare. In questo periodo di pausa del campionato, infatti, il terreno di gioco è sottoposto ad una serie di interventi volti a migliorare la fittezza e la robustezza del tappeto erboso, utilizzando mezzi tecnologici come le fitolampade (in grado di riprodurre la luce solare), prodotti naturali, come aminoacidi vegetali e bioattivatori dello sviluppo radicale oltre a prodotti di nuova generazione sostanzialmente originati dal trattamento di alghe con le loro caratteristiche biodinamiche. Il prato viene continuamente monitorato per evitare l'insorgenza di malattie fungine. Sono state eseguite diverse semine idonee a svilupparsi in inverno.