Parma-Roma, Politano corre veloce: l’attaccante verso la convocazione

La trattativa lampo, il ritorno a Roma, le visite mediche e la firma. Adesso ci potrebbe essere subito la convocazione per Matteo Politano. Secondo quanto riporta Sky Sport l’ormai ex attaccante dell’Inter potrebbe addirittura figurare tra i disponibili per Fonseca nella sfida che i giallorossi affronteranno domani sera al Tardini di Parma (21.15). L’emergenza nel reparto avanzato potrebbe infatti consigliare al tecnico di affidarsi immediatamente al nuovo arrivato, che partirebbe dalla panchina per essere così pronto a scendere in campo eventualmente a partita in corso. Nel caso Politano non farebbe il viaggio verso Parma con la squadra, ma raggiungerebbe il gruppo in serata.