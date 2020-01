Parla con il Bomber Pruzzo: dalle 16 in diretta su Radio Radio

“Lulic è diventato il mio mito”. Con queste 6 parole pronunciate in diretta a Radio Radio, all’indomani della Supercoppa vinta dalla Lazio, Roberto Pruzzo ha fatto infuriare tutti i tifosi della Roma . Frase non digerita e che ha portato, qualche ora dopo, alle scuse reiterate dell’ex bomber giallorosso. “Era solo una battuta, un modo di dire in un contesto. Volevo soltanto sottolineare la prestazione di un manovale del calcio rispetto a tutti gli altri architetti che c’erano in campo” dice dopo che la sua gaffe ha fatto già il giro dei web e dei social.

Con oggi Roberto Pruzzo, però, vuole definitivamente mettere la parola fine su questa storia. Alle 16 interverrà durante il “Pomeriggio di Radio Radio” in una linea aperta con i tifosi. Con questi numeri, 068833033 o 068833040, sarà possibile mettersi in collegamento con l’ex centravanti della Roma.