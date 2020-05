Pallotta: “Ai conti della Roma ci penso io”

“Fake news, ai conti della Roma ci penso io”, così James Pallotta, presidente della Roma, ha commentato le voci che vedevano una nuova offerta da parte del magnate Dan Friedkin per l’acquisto del pacchetto di maggioranza del suo club. Interpellato ieri da II Messaggero, il proprietario di Boston, dopo nove anni di presidenza, fa capire quanto non abbia voglia di svendere la società rispedendo al mittente i 570 milioni offerti. Nella cifra messa sul piatto da Friedkin erano compresi 55 milioni come completamento dell’aumento di capitale e 35 per ulteriore necessità di liquidità. “Non ho sempre garantito alla Roma quello che serve? Lo farò anche stavolta”. Pallotta, al momento, procede da solo per la sua strada, dopo che le cifre per la chiusura dell’affare sono state notevolmente ridimensionate a causa degli effetti del coronavirus.