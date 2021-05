Il Pagellone: Fonseca, la mediocritas non è aurea. Veretout come un cognac

Due anni per dimostrare al mondo che Petrachi non aveva compiuto lo stesso errore di Perinetti che scambiò all’epoca Cesar Gomez per Paz. Purtroppo Pau Lopez, partito in panchina dopo il finale di stagione tragico dello scorso anno, ha confermato la “condanna” in primo giudizio dimostrandosi un portiere non adeguato a certi livelli, e di sicuro non a certe signore cifre. Signori della Corte, ci arrendiamo: alla Roma serve un guardiano più affidabile. Rispetto a un anno fa non si registrano papere epiche ma un continuo senso di incertezza amplificato da errori madornali nella gestione del pallone coi piedi. Nel finale di stagione un piccolo rialzo della quotazione, ma sul più bello (si fa per dire) è arrivato il crack alla spalla contro il Manchester United.