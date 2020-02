Alle 13 a Nyon comincerà il sorteggio per il ottavi di finale di Europa League. Il centrocampista dello Shakthar Donetsk Taras Stepanenko ne ha parlato a Tribuna. Ecco le sue parole:

Chi preferiresti incontrare fra il tuo ex tecnico Paulo Fonseca e il tuo ex compagno Fred oggi al Manchester United?

Scelgo la Roma, soprattutto perché la squadra oggi non mi sembra nel suo momento migliore.