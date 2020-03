Nuovo sponsor per Under: sarà alla finale di Champions – VIDEO

Under alla finale di Champions. Sfortunatamente per i tifosi giallorossi non con la Roma in campo. Cengiz Under ha infatti postato sul proprio profilo ufficiale Instagram il video del suo nuovo sponsor – una nota marca turca di snack – che gli permetterà di essere testimonial d’eccezione nel giorno della finale di Champions: “Ci vediamo a Istanbul“. Questo il messaggio dell’attaccante giallorosso, che ha voluto dare così appuntamento ai suoi fan nella città che lo ha lanciato nel panorama del grande calcio con la maglia del Basaksehir.