A Trigoria si continua a parlare di rinnovi e - oltre a quelli di Dybala e Pellegrini - lo stesso Gasperini si starebbe spendendo per raggiungere un accordo per il prolungamento di Celik ed El Shaarawy (entrambi in scadenza a giugno). L'obiettivo del tecnico giallorosso è quello di averli almeno in panchina anche nella prossima stagione. Il futuro di Ricky Massara continua a essere in bilico e nelle prossime settimane potrebbe arrivare il nome del nuovo direttore sportivo. Sulla lista dei Friedkinil primo nome è quello di Giovanni Manna del Napoli. Anche Gasperini spinge per averlo, ma trattativa è piuttosto complicata e De Laurentiis non ha intenzione di liberarlo. Come alternativa rimane Tony D’Amico, dirigente che ha già lavorato con Gasp all’Atalanta.
forzaroma news as roma Nuovo ds, i Friedkin vogliono Manna. Gasperini spinge per i rinnovi di ElSha e Celik
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Nuovo ds, i Friedkin vogliono Manna. Gasperini spinge per i rinnovi di ElSha e Celik
Si prospetta un'estate piena di cambiamenti e tra i profili monitorati dalla Roma c'è quello di Issa Doumbia, centrocampista sbocciato in B con il Venezia - 9 gol e 6 assist in 37 partite
Ieri una grande prestazione della Roma che - con i 3 punti portati a casa con la Fiorentina - è tornata a -1 dalla Juventus e dal sogno Champions. Un mese di maggio che sarà fondamentale e negli ultimi anni ha sempre contraddistinto le squadre di Gasperini.
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