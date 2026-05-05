Nuovo ds, i Friedkin vogliono Manna. Gasperini spinge per i rinnovi di ElSha e Celik

A Trigoria si continua a parlare di rinnovi e - oltre a quelli di Dybala e Pellegrini - lo stesso Gasperini si starebbe spendendo per raggiungere un accordo per il prolungamento di Celik ed El Shaarawy (entrambi in scadenza a giugno). L'obiettivo del tecnico giallorosso è quello di averli almeno in panchina anche nella prossima stagione. Il futuro di Ricky Massara continua a essere in bilico e nelle prossime settimane potrebbe arrivare il nome del nuovo direttore sportivo. Sulla lista dei Friedkinil primo nome è quello di Giovanni Manna del Napoli. Anche Gasperini spinge per averlo, ma trattativa è piuttosto complicata e De Laurentiis non ha intenzione di liberarlo. Come alternativa rimane Tony D’Amico, dirigente che ha già lavorato con Gasp all’Atalanta.