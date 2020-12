Nuno Campos: “Tante partite e poco tempo per allenarci, ma il collettivo è forte”

La Roma vince dominando al Dall’Ara contro un Bologna mai in partita. Nuno Campos, in panchina al posto dello squalificato Fonseca, ha commentato il 5-1 di questo pomeriggio. Queste le sue parole:

NUNO CAMPOS A ROMA TV

Una bellissima vittoria dopo due partite difficili. Siete soddisfatti?

Sì siamo soddisfatti, venivamo da due partite difficili. La risposta di oggi è stata brillante, abbiamo fatto un’ottima partita con un primo tempo stellare, era dal 1931 che la Roma non segnava 5 gol in 45 minuti. Dzeko ha fatto anche un altro record di gol per la Roma, ma soprattutto vorrei sottolineare la straordinaria prestazione collettiva della squadra.

Il collettivo è forse la vera forza di questa Roma: tanti giocatori possono giocare in più ruoli

Senza dubbio, è attraverso il collettivo che si rende la Roma più forte. Abbiamo tante partite e purtroppo non abbiamo molto tempo per allenarci, ma abbiamo tanti giovani che hanno bisogno di tempo per crescere e per rendere questo collettivo sempre più importante. C’è ancora bisogno di lavorare, abbiamo del tempo davanti e non abbiamo ancora vinto niente, ma è questa la strada da seguire per il futuro.

Oggi rispetto alle altre partite avete forzato le giocate in verticale con e senza palla, sfruttando gli attacchi in profondità: l’avevate preparata così?

E’ una partita che abbiamo preparato così anche per le caratteristiche dell’avversario, che è una squadra che utilizza marcature individuali molto forti. Ecco perché volevamo giocare a uno, massimo due tocchi e poi mandare palla in profondità alle spalle della difesa.

Tutti chiedevamo una reazione alla squadra end è stata straordinaria: i ragazzi l’hanno sorpresa?

No, non sono sorpreso perché noi che lavoriamo quotidianamente con questa squadra sappiamo che in qualsiasi momento può scattare quel qualcosa che di permette di fare una partita così perfetta come quella di oggi. La prestazione è stata positiva anche con il Sassuolo, purtroppo non abbiamo segnato e sono state fatte valutazioni tattiche un po’ diverse ma meritavamo la vittoria. Oggi abbiamo dato un’ottima risposta, stiamo crescendo nel complesso come squadra, nel gioco e nei comportamenti. Servirà ancora tempo, ci sono dei giovani che hanno bisogno ancora di qualcosa per adattarsi ma sono sicuro che il futuro sarà roseo.

NUNO CAMPOS IN CONFERENZA STAMPA

Al di là della prova dell’avversario, oggi è stata la migliore Roma della stagione?

Ogni partita è una storia a sé. Oggi il primo tempo è stato uno dei migliori di sempre per il numero di gol. In generale tutta la squadra sta crescendo, i giovani stanno dando un grande contributo ma devono ancora adattarsi del tutto al modo di giocare. Questo momento è sicuramente brillante ma non abbiamo ancora conquistato nulla quindi dobbiamo continuare così.

Cosa manca alla squadra per rimanere su questo livello?

Gli avversari cambiano e ci pongono sempre nuove difficoltà, quindi dobbiamo adattarci a chi abbiamo di fronte. In certe partite alcune cose escono meglio, altre si fa più fatica. Quest’anno stiamo facendo bene, frutto dell’anno in più di lavoro che abbiamo con la squadra e dell’anno in più di lavoro con i giovani.