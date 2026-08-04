Donyell Malen non giocherà l'amichevole contro il Newport di questa sera. Nessun problema serio, però per l'olandese che è fuori per febbre. Nei prossimi giorni tornerà a disposizione e ci sarà contro il Brighton sabato alle ore 15. Al suo posto gioca Castro ancora una volta in coppia con Dybala come qualche giorno fa a Cardiff. Convocato Wesley che ha smaltito il problema alla caviglia destra. Presente dal primo minuto anche l'altro nuovo acquisto Koulierakis. Calcio d'inizio alle ore 19 sotto gli occhi del vice presidente giallorosso Ryan Friedkin che oggi ha raggiunto la squadra al Vale Resort.