Poco più di un'ora e la Roma scenderà in campo per la sua seconda amichevole del ritiro estivo in Galles. Ad attenderla ci sarà il Newport. L'attesa è tanta, soprattutto in città: i tifosi non vedono l'ora di affrontare un club storico e importante come quello giallorosso. Tra omaggi da legionari, maglie speciali e tanto entusiasmo, il piccolo club gallese è pronto a trasformare un'amichevole in una vera e propria festa. Per Gasperini, però, sarà soprattutto un test importante per valutare i progressi della squadra. Dopo il ko contro il Cardiff, serve una risposta. E questa sera ci sarà anche un ospite speciale. In tribuna, infatti, ci sarà Ryan Friedkin. Il vicepresidente della Roma assisterà alla sfida da vicino, pronto a far sentire la sua vicinanza alla squadra e soprattutto a Gasperini. Una presenza richiesta più volte dal tecnico, che vuole sentire il sostegno della società in questa fase di costruzione. Friedkin era già presente anche per la sfida "in famiglia" contro il Cannes. Non sarà solo: oltre a lui, ci sono anche Galantic e Gandler.