La Roma accolta come una dea. Il Newport non si sta facendo trovare impreparato. Anzi. Sta riservando ai giallorossi un trattamento da veri protagonisti. La cittadina non vede l'ora di vivere questa sfida. Affrontare la squadra di Gasperini sarà uno degli appuntamenti più importanti della loro storia recente. E per questo tutto deve essere perfetto. A Newport oggi è una giornata di festa. E come tale viene vissuta. Oltre ai legionari presenti fuori dallo stadio, il club ha voluto rendere omaggio alla Roma con sciarpe giallorosse, una maglia celebrativa dedicata ai giallorossi e degli sticker realizzati per l'occasione. Lo stadio sarà tutto esaurito. Ogni posto dei quasi 10 mila disponibili sarà occupato. L'atmosfera è pronta, lo spettacolo anche. Roma sfida Newport. Non sarà una battaglia. Ma una festa. Che lo show abbia inizio.