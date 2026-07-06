Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione. La Roma si ritroverà a Trigoria il prossimo 13 luglio per l'inizio del ritiro, che proseguirà poi in Galles a partire dal 31 luglio. Durante la preparazione a Hensol, i giallorossi disputeranno alcune amichevoli tra cui quella in programma il 4 agosto contro il Newport County. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club ha reso note tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti. La sfida si giocherà alle 19:00 allo stadio Rodney Parade di Newport, con i tagliandi già disponibili sul sito della società gallese. Il costo del biglietto è di 17,50 euro, con riduzioni previste per gli under 18 e gli under 14 e ingresso gratuito per gli under 6. L’apertura dei cancelli, al Gate 6, è fissata per le ore 17:00.