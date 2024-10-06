Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Roma. Queste le sue parole:

NESTA A SKY

Come sono state queste ore in ritiro prima di una partita così importante? "La squadra ha deciso di andare in ritiro da sola, è stato un gesto dei giocatori. Poi siamo in un bel posto, va bene così".

Le difficoltà ci sono state però c'è questa casella dele vittorie ancora da riempire "Sì, la classifica è questa, ancora dobbiamo vincere. Abbiamo avuto tanti problemi ma non deve essere una scusa, è ora di fare punti se vogliamo rimanere attaccati alle altre".

Ha giocato tante volte contro la Roma, è un avversario velenoso dopo la sconfitta di giovedì. "Io penso ai miei problemi, ognuno ha i propri e la Roma ha i suoi. A me non interessa, oggi penso alla mia squadra che deve fare una partita importante. Guardando il calendario e le partite che abbiamo fatto ci manca qualche punto in casa, magari col Bologna e col Genoa potevamo far di più. Poi con Inter e Fiorentina abbiamo pareggiato, ci manca la vittoria. Dovremo fare come il Milan che ha risolto le difficoltà con le vittorie".