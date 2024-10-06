Le parole dell'allenatore dei brianzoli: "Guardando il calendario e le partite che abbiamo fatto ci manca qualche punto in casa, magari col Bologna e col Genoa potevamo far di più"

Redazione
Juric

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Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Roma. Queste le sue parole:

NESTA A SKY

Come sono state queste ore in ritiro prima di una partita così importante? "La squadra ha deciso di andare in ritiro da sola, è stato un gesto dei giocatori. Poi siamo in un bel posto, va bene così".

Napoli v Monza - Serie A

Le difficoltà ci sono state però c'è questa casella dele vittorie ancora da riempire "Sì, la classifica è questa, ancora dobbiamo vincere. Abbiamo avuto tanti problemi ma non deve essere una scusa, è ora di fare punti se vogliamo rimanere attaccati alle altre".

Ha giocato tante volte contro la Roma, è un avversario velenoso dopo la sconfitta di giovedì. "Io penso ai miei problemi, ognuno ha i propri e la Roma ha i suoi. A me non interessa, oggi penso alla mia squadra che deve fare una partita importante. Guardando il calendario e le partite che abbiamo fatto ci manca qualche punto in casa, magari col Bologna e col Genoa potevamo far di più. Poi con Inter e Fiorentina abbiamo pareggiato, ci manca la vittoria. Dovremo fare come il Milan che ha risolto le difficoltà con le vittorie".

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