Negro torna sull’autogol nel derby e punge i romanisti: “Potevano attaccarsi solo a quello”

Il 17 dicembre del 2000 andava in scena uno dei match più storici tra Roma e Lazio. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi hanno battuto i biancocelesti nel modo più beffardo, ovvero con un autogol. E a firmare la rete nella propria porta fu Paolo Negro, ancora oggi bersagliato dai tifosi romanisti per quel pallone rinviato da Nesta in area e sbattuto proprio su di lui. E soprattutto poi decisivo per lo scudetto della squadra di Capello. A distanza di quasi 20 anni, lo stesso Negro è tornato su quella partita in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “Se ripenso ancora all’autogol nel derby? Quelli, ahimé, sono i pericoli del mestiere. Quella serata non fu fortunata, ma i laziali mi hanno perdonato. Per diverso tempo, invece, i romanisti si sono potuti attaccare solo a quello”.