Napoli in ansia per Anguissa: possibile stiramento, è a forte rischio per la Roma

Il centrocampista camerunense si è infortunato ieri contro l'Ajax alla coscia destra e Spalletti teme di perderlo per diverse partite, tra cui lo scontro diretto con i giallorossi in programma tra dieci giorni

Roma-Napoli rischia di perdere un altro grande protagonista. Dopo Dybala, Karsdorp, Celik e Wijnaldum per i giallorossi, la squadra di Spalletti molto probabilmente dovrà fare a meno di Andre-Franck Zambo Anguissa. Il centrocampista si è infortunato ieri nel match contro l'Ajax e - come riporta 'Il Corriere del Mezzogiorno' - si teme uno stiramento ai flessori o comunque un problema muscolare che gli farebbe saltare diverse partite. Tra dieci giorni all'Olimpico è in programma il 'Derby del Sole', un vero e proprio scontro diretto che quindi il camerunense - pilastro del Napoli - potrebbe seriamente saltare. Sono attesi ulteriori test per stabilire con precisione l'entità dell'infortunio alla coscia destra e i relativi tempi di recupero.