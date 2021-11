Mourinho: “Smalling giocherà con lo Zorya”, Veretout: “Voglio restare qui”

Ancora difficile capire se Ibanez potrà concedere un turno in panchina a Karsdorp che rimane comunque il più quotato sulla destra, un irremovibile Mancini al centro in coppia con Smalling

Alla vigilia di Roma-Zorya, gara valida per i gironi di Conference League, José Mourinho parla alla stampa. Lo Special One ha recuperato Smalling, da qualche mese in infermeria, e lo schiererà dal primo minuto nella partita di domani. Queste le sue parole: "Se vinciamo siamo aritmeticamente qualificati, se perdiamo siamo fuori, anche se non aritmeticamente. Dobbiamo giocare con questo senso di partita decisiva. Smalling? A Genova magari sarebbe stato un rischio farlo giocare per 90 minuti, è andato in panchina e nel momento in cui Kumbulla era in difficoltà era pronto a entrare per aiutare la squadra a vincere. Nei giorni successivi si è allenato, in questo momento è in condizione di iniziare la partita, domani giocherà". Anche Jordan Veretout è intervenuto in conferenza stampa insieme all'allenatore portoghese, facendo una vera e propria dichiarazione d'amore verso i colori giallorossi: "Il primo obiettivo è fare grandi cose con la Roma e tornare in nazionale. Sono venuto qua anche per raggiungere la nazionale. Sono contento di esserci riuscito, ora voglio vincere qualcosa con la Roma e andare più in alto possibile. Il rinnovo? Il mio procuratore è in contatto con la società. Il club sa cosa deve fare, ma io sono romanista e voglio restare".