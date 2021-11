Veretout: “Il rinnovo? Sono romanista, voglio restare e vincere” – AUDIO – FOTO

Le parole del francese in vista della partita di Conference League: "Vogliamo vincere questa coppa, domani sarà come una finale. Non bisogna mettere pressione su Zaniolo"

Redazione

Insieme a mister José Mourinho, alla vigilia della partita della Roma contro lo Zorya, parla Jordan Veretout. Domani contro gli ucraini il centrocampista partirà titolare, vista la squalifica in campionato. Queste le parole del numero 17:

Veretout a Sky Sport

Sulla sfida di domani. "Il girone si è complicato, contro il Bodo abbiamo sbagliato. Siamo secondi e se non vinceremo domani saremo fuori dalla Conference".

Su Felix. "Bello vedergli fare la doppietta. Nello spogliatoio non possiamo che essere contenti, ci sono dei ragazzi bravissimi e vogliamo aiutarli. Afena sarà importante per noi".

Che momento sta vivendo Zaniolo? È stato fermo due anni ed è difficili, anche se è cresciuto tantissimo. Secondo me dobbiamo lasciarlo lavorare e non mettergli pressione, come è stato fatto da quando è tornato. Per noi è molto importante".

Veretout in conferenza stampa

Domani è una partita chiave. Come la approccerete? "Sappiamo che è una partita molto importante per noi. Vogliamo vincere la Conference League e perdere domani vorrebbe dire che siamo fuori. La giochiamo come una finale, con l'entusiasmo per vincere la partita".

Qual è il suo obiettivo? Pensa al rinnovo con la Roma? "Il primo obiettivo è fare grandi cose con la Roma e tornare in nazionale. Sono venuto qua anche per raggiungere la nazionale. Sono contento di esserci riuscito, ora voglio vincere qualcosa con la Roma e andare più in alto possibile. Il rinnovo? Il mio procuratore è in contatto con la società. Il club sa cosa deve fare, ma io sono romanista e voglio restare".

Nel nuovo sistema di gioco ha fatto quasi il regista, come si trova? "Mi trovo bene, l'avevo fatto per una stagione a Firenze. Posso giocare anche mezzala per andare più avanti, fare la differenza e andare in profondità. Ma giocare mediano mi piace, toccare sempre la palla aiuta a fare la differenza. Faccio quello che mi chiede il mister, se mi chiede di fare il mediano lo faccio".

Lei non si è mai fermato praticamente, ma lo farà domenica per squalifica. Giocare tutte le partite senza rifiatare può essere un handicap per voi che a centrocampo le avete giocate tutte? "Ho iniziato bene il campionato, l'ultimo mese non ho giocato come prima. È difficile giocarle tutte, anche se siamo giocatori e quindi vorremmo giocare sempre. Ora ho recuperato bene e sto meglio fisicamente rispetto a un mese fa. Mi spiace non giocare domenica, ma pensiamo a domani che è importante. Poi farò un piccolo riposo, ma ci sarà subito il Bologna e non è un problema. Mi spiace di non esserci domenica, ma siamo concentrati su domani e vogliamo fare una grande partita".