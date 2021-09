Mourinho sfida lo Zorya e attacca la Lazio: “Squadra piccola”. Spina accelera

Lo Special One torna sul derby: "Nessun contraccolpo, li abbiamo dominati". Karsdorp e Veretout non partono per l'Ucraina

Valerio Salviani

Il rumore dei nemici si sente fino in Ucraina. Le parole di Sarri in conferenza oggi non devono aver fatto piacere a Mourinho. Il tecnico della Lazio è tornato sul derby, commentando gli episodi che hanno fatto infuriare lo Special One: "L'espulsione di Leiva? Lui non ha fatto fallo, semmai lo ha subito. Il rigore nel primo tempo? Zaniolo era in fuorigioco, non ci poteva essere. E poi il rigore nel secondo tempo lo hanno visto solo l'arbitro e il var. Io in due giorni non ho visto il contatto: se c'è, è Zaniolo che prende Akpa". Il tecnico della Lazio ha provato a smontare tutti gli alibi dello Special One, che ha risposto durissimo da Zaporizhzhya: "Di tutte la partite giocate all’Olimpico quella con la Lazio è quella che abbiamo dominato di più. Ci siamo sentiti grandi come non mai e abbiamo sentito l’avversario piccolo. Poi per carità conta il risultato e lo accettiamo".

Zorya-Roma: Mourinho pensa al mini-turnover

Messo il derby in archivio, Mourinho si concentra sullo Zorya. "Squadra difficile, come tutte quelle che ho affrontato in Ucraina in carriera, ci metterà in difficoltà" ha detto il tecnico della Roma. Per questo il turnover non sarà totale. Giocherà Pellegrini, che domenica era assente, ma "darò opportunità anche agli altri che hanno giocato meno perché se lo meritano e lavorano bene" ha detto Mou. Sicuramente assenti Veretout e Karsdorp, rimasti a Roma e out nella rifinitura odierna. Ci sono invece Vina e Mkhitaryan, anche se non al 100%. Da Trigoria la buona notizia riguarda Spinazzola, che è tornato ad allenarsi in campo con un preparatore personale. Il terzino ha fatto lavoro di flessibilità, seguito con gli occhi da Mourinho e dai medici della società.

Sarà del match anche Shomurodov, che in Ucraina ha parlato in conferenza stampa (con un po' di difficoltà dell'interprete che ha dovuto tradurre). L'uzbeko partirà al centro dell'attacco dal primo minuto. Anche l'ex Genoa è tornato sul derby: "Non è stato facile, ma siamo giocatori forti e domani saremo pronti per vincere". Il difensore dello Zorya Favorov ha provato a descrivere l'emozione di sfidare la Roma: "Come atleta sogni per tutta la vita e lavori per giocare partite di questo livello, perché questa è una competizione di prim'ordine e una grande avversaria. Vogliamo metterci alla prova e giocare nel miglior modo possibile".