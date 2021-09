Trigoria, rifinitura pre-Zorya: Karsdorp, Mkhitaryan, Veretout e Vina a parte

Nella rifinitura prima del match di Conference League, si sono allenati a parte ben quattro titolari, che quindi potrebbero dare forfait. L'esterno azzurro torna a lavorare in campo

Domani la Roma sfida lo Zorya per la seconda partita di Conference League. Oggi i giallorossi svolgono a Trigoria l'allenamento di rifinitura in vista del match. Dopo il ko nel derby, Mourinho deve gestire anche le forze: ben quattro titolari si sono allenati a parte e quindi con buona probabilità non ci saranno domani. Vina, Mkhitaryan, Karsdorp e Veretout non hanno lavorato con i compagni. Forzaroma.info ha seguito per voi la seduta.

L'allenamento

Ore 11:32 - L'allenamento aperto alla stampa è concluso.

Ore 11:31 - La squadra si divide in due gruppi per il torello.

Ore 11:28 - Sul campo C i giocatori si dispongono su due file posizionate una davanti all’altra. L’esercizio prevede che chi è dietro tocchi chi è davanti quando Rapetti fischia il via. Abraham molto competitivo, si arrabbia quando non prende il compagno davanti.

Ore 11:22 - Sul campo B c’è Spinazzola che lavora a parte, Mourinho in questo momento segue il terzino.

Ore 11:19 - I portieri si allenano sulle patate a distanza ravvicinata. I giocatori continuano l’attivazione muscolare.

Ore 11:17 - I giocatori sono disposti su due file e continuano a fare gli scatti sui 10 metri.

Ore 11:14 - Comincia l’attivazione muscolare. Corsetta sui 10 metri tra i paletti agli ordini di Rapetti.

Ore 11:09 - Dopo la seduta video e una sessione in palestra la squadra arriva in campo. Shomurodov è il primo a entrare.

Ore 11:06 - Mourinho sta posizionando coni e paletti sul campo B, mentre sul campo C Sacramento aspetta la squadra.

10:58 - Mourinho entra in campo.

Ore 10:55 - La squadra ancora non è scesa in campo ma Mourinho si intrattiene in colloquio con Shomurodov.

Ore 10:50 - Karsdorp, Mkhitaryan, Veretout e Vina lavorano a parte per normale gestione. Si allenano sul campo C.

Le probabili formazioni di Zorya-Roma

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Tripi, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Villar, Diawara; C. Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All.: Mourinho

Gli indisponibili

Non sarà disponibile per la partita Leonardo Spinazzola, alle prese con la riabilitazione post rottura del tendine d'Achille. Da verificare anche le condizioni dei quattro che si sono allenati a parte, ma che verosimilmente non faranno parte del match: Vina, Mkhitaryan, Veretout e Karsdorp.