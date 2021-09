Shomurodov: “Il derby è stato difficile, ma siamo pronti per vincere domani”

News as roma: tutte le notizie

Le parole dell'attaccante uzbeko in conferenza stampa: "Non mi aspettavo di essere protagonista nella Roma, mi sono ambientato bene e devo ringraziare i compagni per questo"

Redazione

Eldor Shomurodov è pronto per tornare titolare nel match di Conference League contro lo Zorya. L'attaccante ha parlato in conferenza stampa e ha raccontato le sue sensazioni.

SHOMURODOV IN CONFERENZA STAMPA

Sono dei giorni difficili a Roma dopo il verdetto del derby. Che peso ha avuto la sconfitta? Può essere una motivazione extra per tornare a vincere subito in Europa? Il derby non è stato facile, ma siamo giocatori forti e domani saremo pronti per vincere.

L'ucraina è meno sviluppata dal punto di vista calcistico, quali aspettative hai per questa partita? Non c'entra il paese, tutti possono giocare a calcio. Siamo venuti per vincere.

Che impressioni hai avuto sul derby? Le squadre erano forti, poteva succedere di tutto. Ora guardiamo avanti e siamo pronti a vincere domani.

Cosa pensi dell'Ucraina e dei suoi calciatori? Non sono mai stato in Ucraina, ma so che le squadre e i calciatori sono molto forti.

Pensavi di essere il protagonista della squadra? No, non mi aspettavo questo. Mi sono ambientato bene e devo ringraziare i miei compagni che mi hanno aiutato.