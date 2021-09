Sarri sulle polemiche di Mou: “Zaniolo in fuorigioco e il rigore dato non c’era”

Il tecnico della Lazio: "Il rosso a Leiva? Lui non fa fallo, semmai lo subisce"

È sempre derby. Non si placano le polemiche per l'ultimo Lazio-Roma, finito 3-2 per i biancocelesti. Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'Europa League, è tornato sulla partita di domenica e sulle polemiche di José Mourinho contro arbitro e Var. Le sue parole:

La vittoria del derby ha riportato entusiasmo nell'ambiente: cosa si aspetta domani? "Giocare con alte motivazioni una partita riesce a tutti, giocarci per 2 mesi riesce a pochi, per 10 mesi solo ai vincenti. Per noi è un test importante".

La Roma ha protestato molto per gli episodi del derby. "L'espulsione di Leiva? Lui non ha fatto fallo, semmai lo ha subito. Il rigore nel primo tempo? Zaniolo era in fuorigioco, non ci poteva essere. E poi il rigore nel secondo tempo lo hanno visto solo l'arbitro e il var. Io in due giorni non ho visto il contatto: se c'è, è Zaniolo che prende Akpa. Ma non mi interessa, i punti li abbiamo fatti e dobbiamo pensare al futuro. Una stagione non deve basarsi su un derby, per quanto sia importante".