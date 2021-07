Ciao Setubal, eccomi Roma. Sbarca lo Special One

Mourinho atterra alle 14 a Ciampino, probabile quarantena di 5 giorni per il tecnico giallorosso

Oggi Mourinho sbarcherà all'aeroporto di Ciampino e riceverà l'abbraccio della tifoseria giallorossa, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il primo piano di volo presentato, recitava ieri in mattinata l'arrivo alle ore 12.38, modificato successivamente nel tardo pomeriggio alle 14. Curiosità che non muta la sostanza. Minuto più, minuto meno, è il giorno di Mou. Cambia e non poco invece se la Roma in mattinata riceverà o meno il via libera dalla Asl (dietro semaforo verde del Ministero della Salute) per ottenere il permesso di lavoro. Ieri sera il club ancora non aveva ricevuto risposta dall'azienda sanitaria locale di riferimento. L'orientamento ad oggi è che l'allenatore dovrà sottoporsi alla quarantena di 5 giorni. Mourinho è in possesso sia del Green Pass, è nelle condizioni di poter effettuare un tampone molecolare al giorno e può fornire evidenti motivazioni lavorative. In virtù di ciò, la Roma ha chiesto che venisse esentato dalla fastidiosa quarantena. L'arrivo del tecnico, però, s'intreccia con una vicenda alquanto spinosa che campeggia ormai sui quotidiani da giorni. Concedere il via libera al portoghese, alimenterebbe ulteriori polemiche. Per questo motivo a Trigoria non si faranno trovare impreparati. In questi giorni, infatti, è stata allestita un'ala del centro sportivo nella quale Mourinho potrà muoversi e iniziare la sua avventura romana. Questo non precluderà il bagno di folla all'arrivo. Dopo esser sbarcato a Ciampino, lo Special One sarà prelevato e fatto salire su una delle tre automobili che il club ha previsto e sarà accompagnato a Trigoria. Qui, emulando quanto accadde nel derby, si mostrerà dalla terrazza che affaccia su Piazzale Dino Viola per ricevere l'ovazione dei tifosi.