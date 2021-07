Mourinho a rischio quarantena. Allerta per tifosi inglesi infiltrati

L'allenatore due settimane fa è tornato da Londra. L'ordine dei medici: "Le regole vanno rispettate da tutti"

Nessuno sconto per José Mourinho. Come riporta Arianna Di Cori su La Repubblica, nonostante le pressioni della Roma nei confronti del ministero della Salute per riuscire a ottenere, solo per Mou, l'annullamento dell'isolamento obbligatorio di 5 giorni, il tecnico, che sbarca oggi a Ciampino alle 14, resterà confinato a Trigoria fino al 7 luglio: è stato a Londra meno di due settimane fa. Ma tra l'atterraggio del volo privato e l'arrivo al quartier generale giallorosso, nel mezzo, il tecnico troverà un momento per salutare (a debita distanza) i tifosi e per incontrare la stampa. L'allenatore più atteso in anni di storia giallorossa ci ha tenuto a far sapere a tutti il suo luogo di partenza Setubal, in Portogallo, con tanto di post su Instagram. Quello che però Mou, ma più la Roma, non ha voluto dire fino all'ultimo, è che nonostante la 'fuga' da Londra di due settimane fa, l'allenatore è tornato all'ombra del Big Ben per risolvere delle sue questioni personali. E questo è bastato a interrompere il soggiorno in Portogallo, rendendo necessaria la quarantena. Risolta l'impasse Mourinho, con il posticipo, obbligato, della sua presentazione ufficiale, a questo punto spostata probabilmente a giovedì prossimo, resta quella dei tifosi inglesi, attesi per il match di Euro2020. Le autorità italiane sono all'erta per controllare l'arrivo di tifosi Oltremanica. Nei prossimi giorni non è previsto nessun volo charter di supporters per la partita di sabato, e ai terminal degli aeroporti non ci sono notizie di gruppi organizzati di tifosi tra i passeggeri. Inoltre la Uefa ha deciso per il blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti. Qualcuno, forse, arriverà con mezzo privato, ma allo stadio i controlli saranno molto stretti.