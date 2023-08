Mourinho manda un altro messaggio a Pinto: abbraccia il nuovo attaccante…che non c’è

Ne sa una più del diavolo José Mourinho . Nella foto di gruppo scattata in occasione dell’ultima seduta del ritiro in Algarve , lo Special One ha coinvolto il suo preparatore atletico Stefano Rapetti per mandare l’ennesimo messaggio di mercato a Tiago Pinto e alla proprietà. Della serie: manca l’attaccante, sbrigatevi a comprarlo . Mourinho ha lasciato uno spazio vuoto nella foto, facendo finta di abbracciare una “ uomo invisibile ” (l’attaccante), mentre dall’altra parte il preparatore Rapetti fa lo stesso e come José alza il pollice in segno di approvazione. Coinvolto anche Gianluca Mancini che finge di dargli la mano.

Gli altri messaggi social

Non è il primo messaggio sibillino che Mourinho invia alla società da quando è cominciata la preparazione. Prima i piedi incrociati, segnale che il mercato in entrata non era soddisfacente. Poi un selfie in cui alle sue spalle l’orologio digitale segnava le 19 (i minuti erano tagliati). Il 19 è il numero di maglia di Morata all’Atletico Madrid, attaccante che il portoghese vorrebbe allenare in vista del prossimo anno. Non solo, José ha pubblicato anche un video all’interno del suo ufficio di Trigoria in cui ha inquadrato il suo staff intento a non fare praticamente nulla. Ennesimo segnale che mancano rinforzi, specialmente in attacco. Infine, lo scorso 20 luglio ha anche ricordato che la scelta di portare Drogba al Chelsea nel 2004 è stata la sua, nonostante nessuno credesse nell'acquisto.