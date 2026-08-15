Il calcio d'agosto lascia sempre il tempo che trova, ma mettere minuti nelle gambe è importante per prepararsi al meglio in vista del campionato ormai alle porte. Ieri sera, nel match valido per i 32esimi di Coppa Italia, il Monza di Juric ha battuto 3-0 l'Avellino. Risultato netto per i brianzoli grazie alla doppietta di Gustavo Varela e alla rete di Forson. In occasione del 3-0, però, il vero protagonista è stato Cutrone. L'attaccante ex Milan, infatti, ha premiato il movimento del compagno con una bella giocata di prima intenzione, mandandolo di fatto in porta per chiudere il match. E l'ex portiere Emiliano Viviano, in cabina di commento per Mediaset, ha esaltato le qualità del numero 10 lasciandosi andare a dei paragoni 'azzardati'. "Giocata fantastica... Non dobbiamo fare paragoni scomodi, ma qui Totti, Del Piero... Un passaggio di prima perfetto, movimento perfetto... Un giocatore totale oggi Cutrone, questa è una giocata che hai nella testa e che sai già prima".

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