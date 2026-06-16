Doveva essere la serata dell'esordio di Manu Koné al Mondiale, ma così non è stato. Deschamps ha schierato dal 1' Tchouaméni e Rabiot e ha scelto di cambiare solamente in attacco nel secondo tempo (Barcola e Cherki). La Francia ha vinto 3-1 con le reti di Mbappé - doppietta incredibile - e Barcola appena entrato. Inutile il gol di Mbaye che aveva momentaneamente accorciato le distanze nel recupero. Soltanto rimandato il debutto di Manu Koné che forse avrà più spazio nella sfida contro l'Iraq di lunedì 22 giugno.