Il mediano giallorosso è sempre più protagonista della sua nazionale
Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare
Manca sempre meno a Brasile-Marocco, una delle gare più attese dei gironi del Mondiale. Nel primo "big match" i campioni d'Africa affronteranno la Selecao guidata da Carlo Ancelotti e il ct del Marocco Ouahbi ha scelto proprio Neil El Aynaoui come titolare nel centrocampo a tre insieme a Bouaddi e Ounahi. Il mediano giallorosso è sempre più protagonista della sua nazionale e spera di riscattare una stagione con molti alti e bassi nelle prossime settimane. Il calcio d'inizio è in programma alla mezzanotte tra sabato 13 e domenica 14 giugno.
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