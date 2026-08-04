La Roma accelera sulle corsie esterne. La trattativa per Givairo Read si è complicata più del previsto nelle ultime ore e, per questo motivo, Tony D’Amico ha iniziato a lavorare concretamente sulle alternative. Il primo nome sulla lista è quello di Nahuel Molina. I giallorossi avrebbero già presentato all’Atlético Madrid un’offerta da circa 17 milioni di euro, bonus compresi, e starebbero cercando l’intesa con il calciatore sia sull’ingaggio sia sulla durata del contratto. La notizia è stata accolta positivamente sui social dai tifosi della Roma, che sperano in un’accelerata sul mercato, ma anche dai sostenitori colchoneros, apparentemente tutt’altro che dispiaciuti per una possibile partenza dell’argentino. "Sto per piangere" e "Vi vogliamo bene, sto piangendo dall’emozione" sono soltanto alcuni dei commenti apparsi online. L’Atlético sembra inoltre disposto a valutare le cessioni di Matteo Ruggeri e Thiago Almada. Anche in questo caso però, i due calciatori non sembrano destinati a essere rimpianti dalle parti del Metropolitano: "Riusciremo a vendere Molina, Almada e Ruggeri nella stessa settimana? Se questo è un sogno, che nessuno mi svegli", ha scritto un tifoso. "Molina lo porto io in braccio", ha aggiunto un altro. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi: D’Amico è al lavoro per regalare a Gasperini rinforzi sulle fasce e Molina, al momento, sembra essere il profilo più concreto.

Nahuel y Ruggeri el mismo día, voy a llorar. — treceATM (@onlytreceATM) August 4, 2026

Gracias roma club hermano os queremos estoy llorando de la emocion — paksepa14 (@Pakesepa14) August 4, 2026

Vamos a vender a Molina , Almada y a Ruggeri en la misma semana ? Si esto es un sueño que nadie me despierte — torrente_1903(2%) (@Torrenteatm1903) August 4, 2026