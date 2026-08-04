L'argentino pronto a lasciare Madrid e i tifosi esultano: "Ve lo porto io in braccio"

Redazione
Screenshot 2026-08-04 alle 17.25.50

Roma, ecco lo stadio del Newport County: alle 20 il calcio d'inizio

La Roma accelera sulle corsie esterne. La trattativa per Givairo Read si è complicata più del previsto nelle ultime ore e, per questo motivo, Tony D’Amico ha iniziato a lavorare concretamente sulle alternative. Il primo nome sulla lista è quello di Nahuel Molina. I giallorossi avrebbero già presentato all’Atlético Madrid un’offerta da circa 17 milioni di euro, bonus compresi, e starebbero cercando l’intesa con il calciatore sia sull’ingaggio sia sulla durata del contratto. La notizia è stata accolta positivamente sui social dai tifosi della Roma, che sperano in un’accelerata sul mercato, ma anche dai sostenitori colchoneros, apparentemente tutt’altro che dispiaciuti per una possibile partenza dell’argentino. "Sto per piangere" e "Vi vogliamo bene, sto piangendo dall’emozione" sono soltanto alcuni dei commenti apparsi online. L’Atlético sembra inoltre disposto a valutare le cessioni di Matteo Ruggeri e Thiago Almada. Anche in questo caso però, i due calciatori non sembrano destinati a essere rimpianti dalle parti del Metropolitano: "Riusciremo a vendere Molina, Almada e Ruggeri nella stessa settimana? Se questo è un sogno, che nessuno mi svegli", ha scritto un tifoso. "Molina lo porto io in braccio", ha aggiunto un altro. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi: D’Amico è al lavoro per regalare a Gasperini rinforzi sulle fasce e Molina, al momento, sembra essere il profilo più concreto.

molina Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti