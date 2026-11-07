Molina è arrivato a Ciampino: il primo “Forza Roma” e l’abbraccio dei tifosi

Nahuel Molina ha parlato ai microfono di SkySport al termine del match vinto contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Questo gruppo ha qualcosa dell'Atletico del Cholo? "Sicuramente questo staff e questo gruppo hanno voglia di vincere e fare le cose bene. Quando non vinciamo si continua a lavorare, con umiltà delle grandi. Era importante oggi per chiudere questo ciclo di partite".

Ti aspettavi di arrivare in una squadra così forte? "Sì, si vedeva già dalla scorsa stagione. Tanti giocatori buoni, anche il mister. È una squadra bellissima, sono ragazzi che hanno voglia di vincere".

MOLINA A DAZNVi sentite stanchi dopo questo ciclo lungo e faticoso? "Certo, abbiamo affrontato partite di livello alto ma il mister vuole che continuiamo su questo livello, quindi noi spingiamo".

Ti aspettavi una Roma così forte all’inizio? "Mi aspettavo questa squadra si, si vedeva da prima quando sono arrivato si vedeva negli allenamenti nella voglia di tutti di fare una grande stagione".

Vi sentite una squadra da scudetto? "È una squadra che lavora tanto per l’obiettivo".