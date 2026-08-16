Dopo Greenwood e Summerville, il piano di D'Amico era chiaro: niente più telenovele. Ma il mercato giallorosso continua a sorprendere. E non in positivo. Perché con Rodrigo Mora il copione sembra essere lo stesso. Trattativa bloccata. Porto che fa muro. Roma ferma sulla sua posizione. E il tempo passa. Il giocatore vuole venire in Italia. Farioli, invece, continua a non schierarlo. E non risparmia frecciate al suo avvocato. Segnali chiari. Ma che, per ora, non hanno sbloccato nulla. Anzi. La situazione rischia di complicarsi. Come riporta Sportmediaset, infatti, anche il Milan ha messo gli occhi sul talento portoghese. E c'è già un'ipotesi sul tavolo: inserire il classe 2007 nell'affare Gimenez. Un'idea. Nulla di più, per ora. Ma i due club ci stanno pensando. La Roma, intanto, resta in pole. D'Amico aspetta. Il giocatore aspetta. E soprattutto, la Roma aspetta l'ok definitivo di Villas-Boas.