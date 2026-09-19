Le parole dell'esterno argentino all'intervallo
Molina è arrivato a Ciampino: il primo “Forza Roma” e l’abbraccio dei tifosi
Nahuel Molina ha parlato ai microfoni di Dazn nell'intervallo del match contro l'Inter. Queste le sue parole:
Cosa vi siete detti in spogliatoio? "Che bisogna continuare a lavorare per altri 50 minuti, fino alla fine".
Come si trova a sinistra? "Benissimo"
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