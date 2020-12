Mkhitaryan: “Arrabbiati per il gol annullato e per l’espulsione, meritavamo di vincere”

La Roma non va oltre lo 0-0 col Sassuolo. Mkhitaryan ha detto la sua a fine match sulla partita e sulle polemiche. Queste le parole dell’armeno.

MKHITARYAN A SKY

Il rimpianto principale della sfida?

Non ho rimpianti per questa partita, l’unica cosa che volevamo erano i tre punti. Anche se siamo stati in dieci uomini abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo fatto meglio del Sassuolo. Sapevamo di affrontare una squadra forte ed eravamo pronti. Penso che abbiamo solo mancato il gol oggi per prendere i tre punti.

Sull’arbitro?

Non voglio parlare dell’arbitro. Dico solamente che gli episodi mostrano tutto quanto. Potete capire rivedendo gli episodi cosa fosse giusto e cosa no. Il nostro lavoro è giocare ed essere concentrati sulla partita. Per il resto tutti possono vedere cosa è accaduto.

Come puoi spiegarti che la Roma abbia giocato meglio nella ripresa, senza un uomo?

Penso che anche nel primo tempo stavamo facendo bene, fino al cartellino rosso. Nel secondo tempo eravamo più concentrati, non forzavamo però perché sapevamo che il tempo per noi sarebbe arrivato e che ci sarebbero stati degli episodi. Abbiamo creato tante occasioni in cui potevamo segnare, ma sfortunatamente non lo abbiamo fatto. Penso giocando con un uomo in meno abbiamo fatto un grande lavoro e meritavamo di vincere.

Visto il livello del campionato, questa squadra è in grado di lottare per lo scudetto?

E’ ancora troppo presto per parlarne, abbiamo giocato solo dieci partite e ce ne sono altre ventotto da disputare. La stagione è iniziata ed è molto strano, perché se vediamo la classifica vediamo che le squadre sono tutte molto vicine. E’ una corsa molto equilibrata. Abbiamo ancora tante partite da giocare e faremo del nostro meglio per vincere le partite e vedremo alla fine dove saremo. Non è necessario dire se possiamo essere o no una pretendente allo scudetto o se possiamo o meno arrivare in Champions, dobbiamo provare a fare sempre il nostro meglio e a fine stagione vedremo cosa sarà successo.

A fine partita vedevamo che eravate molto arrabbiati: più per il gol annullato o più per l’espulsione?

Per tutto. E’ un peccato, è il secondo gol che mi annullano quest’anno. Sono dispiaciuto e arrabbiato, anche per l’espulsione di Pedro. Non dirò niente, forse meritava il rosso, perché il secondo era chiaramente giallo. Sono contento del lavoro di squadra e del fatto che abbiamo dimostrato carattere e qualità. Siamo arrabbiati per non aver vinto perché potevamo riuscirci, faremo il massimo per fare punti e per vincere le prossime partite e fare punti.

MKHITARYAN A ROMA TV

Qual è la tua analisi?

Dall’inizio abbiamo fatto la nostra partita, sapevamo che avevamo di fronte una grande squadra. Il cartellino rosso ci ha penalizzato molto, ma abbiamo dimostrato che anche in inferiorità numerica eravamo in grado di poter segnare e vincere. C’è frustrazione, dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima partita.

Avete percepito in che modo l’arbitro ha diretto la gara?

Preferisco non parlare dell’arbitro, mi limito a giudicare gli episodi. Tutti possono giudicare da sé cos’è successo. La squadra ha fatto il proprio lavoro fino in fondo, nell’intervallo c’era rabbia per alcune decisioni, ma nel secondo tempo siamo stati freddi e abbiamo fatto una bella prestazione.

In dieci avete dimostrato una grande condizione fisica.

Questo è il calcio. Dall’inizio della stagione mi sento bene, sto giocando molto. Sapevamo che poteva essere difficile, poi siamo rimasti in inferiorità numerica e la partita è stata dura. Grazie all’aiuto dei compagni siamo riusciti a fare una grande prestazione. Questo è quello che succede quando si crede in se stessi.