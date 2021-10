Mini vacanza per la Roma: Smalling e Karsdorp volano a Ibiza, Zaniolo a La Spezia

Mourinho ha concesso tre giorni di stop ai suoi. Appuntamento fissato a lunedì, per preparare la partita con la Juve

C'è chi ha scelto di restare in Italia come Nicolò Zaniolo (destinazione La Spezia dove ha casa), chi invece ha deciso di viaggiare un po' di più come Smalling e Karsdorp. Il centrale inglese - reduce da una lesione muscolare che lo terrà fuori per 20 giorni - e il terzino olandese sono volati ad Ibiza con mogli e figli (ma per itinerari separati). Sam Smalling ha chiesto aiuto ai followers su Instagram, per trovare le migliori spiagge con ristorante vegano.