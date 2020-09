Milik-Napoli, ecco il ristorante per cui De Laurentiis sta bloccando l’affare con la Roma – FOTO

L’arrivo di Arek Milik alla Roma è in stand-by. Perché? Perché l’attaccante polacco non ha ancora risolto delle pendenze con il Napoli. Circa un milione di euro frutto di stipendi arretrati, bonus, commissioni varie agli agenti e soprattutto due multe: una quella per il famoso ammutinamento dei giocatori del Napoli dei mesi scorsi e la seconda per una pubblicità fatta al ristorante polacco “Food & Ball” di Katowice. Locale che però è di proprietà di Milik. I contratti dei giocatori del Napoli prevedono la cessione dei diritti d’immagine, quindi secondo De Laurentiis Milik non avrebbe potuto pubblicizzarlo. Al giocatore è stata fatta una multa e Milik ora vuole che questi soldi gli vengano restituiti.

La Roma, Dzeko e la Juventus aspettano stizzite, la situazione resta ingarbugliata. Serve un passo indietro da uno degli attori in scena per chiudere l’intera operazione. L’attaccante bosniaco intanto è a Verona con la squadra e dovrebbe partire dalla panchina. A meno di colpi di scena di Fonseca…