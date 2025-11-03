Pazzini: “Il Milan ha meritato di vincere con la Roma. Poteva chiuderla prima”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Milan e Sampdoria, è intervenuto in diretta su "Pressing" analizzando la partita di ieri a San Siro tra Milan e Roma. Queste le sue parole sulla sfida che secondo lui hanno meritato di vincere i rossoneri: "Il risultato è giusto. Il Milan ha ottenuto una vittoria importante, pesante per la classifica e fondamentale per il morale. È stata una gara dai due volti: nei primi 35 minuti la Roma ha imposto il proprio ritmo, con pressing alto e intensità. Il Milan ha sofferto quella pressione iniziale, ma una volta superata la prima ondata giallorossa, la partita è cambiata completamente". Poi ha continuato: “Dopo la rete, i rossoneri hanno preso fiducia e hanno avuto diverse occasioni per chiudere la partita. Quando però non riesci a segnare il secondo gol, resti sempre in bilico, come si è visto nell’episodio del rigore, ma nel complesso la squadra ha meritato di vincere”.